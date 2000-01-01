Сирия в ООН: Израиль помогает террористам

Продолжая свою давнюю традицию делать Израиль козлом отпущения на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем обвинил "узурпирующее образование" в поддержке сражающихся против сил Башара Асада исламистских группировок в Сирии.
"Неограниченная поддержка Израилем террористов в Сирии ни для кого не станет неожиданностью. Они преследуют одни и те же цели и интересы", - заявил Муаллем с трибуны в Нью-Йорке 23 сентября.
В частности он обвинил Израиль в том, что тот помогал антиправительственным силам оружием и деньгами, а также оказывал им коммуникационную поддержку. Кроме того, сириец пообещал, что Сирия вернет Голанские высоты, аннексированные Израилем после войны в 1967 году.
Стоит отметить, что до сих пор не было предоставлено ни одного доказательства израильской помощи террористическим организациям в Сирии. И даже напротив – Еврейское государство отправило сотни тонн гуманитарной помощи мирным сирийцам, а также оказывало медицинскую помощь пострадавшим приграничным жителям.
Однако Муаллем обвинил Израиль в авиаударах по позициям сирийской армии, чтобы "прислужить целям террористов". Напомним, что днем ранее сирийские СМИ сообщили об ударе, который израильская авиация нанесла по складу боеприпасов под Дамаском.
Досталось не только Израилю, но и Турции, которую глава внешнеполитического ведомства также обвинил в "поддержке" терроризма в границах Сирии, что "резко контрастирует с позитивной и конструктивной ролью России и Ирана".
Сирийский министр попросил международное сообщество помочь побороть "Исламское государство" и другие террористические группировки, борющиеся с войсками Асада. Кроме того, Муаллем в очередной атаковал ООН за "неспособность отстаивать свой устав", что стало уже традицией для его выступлений на Генассамблее.