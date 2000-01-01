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Либерман: Запуск Ираном ракеты - вызов всему свободному миру 23.09 20:19   MIGnews.com

Либерман: Запуск Ираном ракеты - вызов всему свободному миру

Испытания баллистической ракеты средней дальности, способной достать до Израиля, являются провокацией Соединенных Штатов Америки и угрозой всему миру, заявил министр обороны Еврейского государства Авигдор Либерман 23 сентября.

"Запущенная Ираном баллистическая ракета – это не просто провокация и удар в лицо Соединенным Штатам и их союзникам, включая Израиль, ровно как и попытка их проверить. Это очередная демонстрация иранских амбиций стать мировой державой и угрожать странам не только Ближнего Востока, но и всем странам свободного мира", - говорится в опубликованном сегодня заявлении Либермана.

"Представьте себе только, что произойдет, если Ирану удастся заполучить ядерное оружие. Это то, к чему он стремится. Мы не должны это допустить", - резюмировал он.

Напомним, что испытания ракеты "Хорамшахр" были показаны сегодня иранским телевидением. А впервые ракету продемонстрировали на вчерашнем военном параде.

Стоит отметить, что дата проведения ракетных испытаний не была оглашена, хотя во время демонстрации было объявлено, что "Хорамшахр" запустят "в ближайшее время".

Как сообщил на церемонии демонстрации генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, дальность этой ракеты составляет 2 тысячи километров, то есть она покрывает любую точку Израиля. В то же время ее дальность с боеголовкой – 1800 километров. При этом она может переносить до четырех боеголовок.
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