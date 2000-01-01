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Израиль и Бахрейн могут подружиться в 2018 году | Фото: U.S. Department of State/Flickr23.09 20:50   MIGnews.com

Израиль и Бахрейн могут подружиться в 2018 году

Общая вражда с Ираном помогла Израилю сблизиться с одним из самых экономически развитых государств Персидского залива – королевством Бахрейн. Эксперты прогнозируют, что уже в следующем году представители двух стран объявят о дипломатической оттепели.

Как со ссылкой на свои западные и бахрейнские источники сообщает издание Middle East Eye, данная "нормализация" станет, скорее всего, де-факто. То есть, она не будет включать обмен дипломатическими миссиями. В то же время собеседники портала утверждают, что Израиль и Бахрейн уже работают над началом взаимных визитов предпринимателей, религиозных деятелей и даже членов правительства.

"Я не думаю, что мы станем свидетелями открытия посольства в Израиле, но, вероятно, состоятся официальные визиты министров торговли и экономики", - заявил порталу западный чиновник на правах анонимности.

Стоит напомнить, что первая весточка примирения уже была – в мае представители Футбольной ассоциации Израиля посетили проходивший в столице Бахрейна 67-ой конгресс ФИФА. Источник Middle East Eye считает, что, несмотря на недовольство местного населения, правительство все же объявит о необходимости сближения с Израилем под предлогом противостояния Ирану.

"Я не скажу, что в этом году, но, может быть, уже через год они скажут народу о важности противостояния Ирану, и люди со временем примут это решение", - сказал чиновник.

Несмотря на то, что и Бахрейн, и Иран населяют преимущественно мусульмане-шииты, в прошлом Манама обвинила Тегеран в создании в королевстве террористических ячеек и разжигании беспорядков.

Как заявил Middle East Eye официальный представитель Бахрейна (также на правах анонимности), нормализация отношений с Израилем не станет проблематичной, так как, в отличие от Ирана, он не представляет угрозы королевству.

"Израиль не угрожает нашей безопасности и не строить против нас заговоров, как, безусловно, поступает Иран", - сказал он.

И первые поползновения в сторону примирения с Еврейским государством уже виднеются – один из имамов Эр-Рифы (второго по величине города королевства) заявил порталу, что правительство запретило читать в мечетях проповеди с критикой Израиля.
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