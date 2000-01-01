23.09 22:02 MIGnews.com

Президент Ливана обвинил Израиль в начале Второй Ливанской

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"Хизбаллу" нельзя разоружать до тех пор, пока Израиль "не соблюдает резолюции ООН и международное право", заявил в пятничном интервью французской газете Le Figaro президент Ливана Мишель Аун, подчеркнув, что террористическая группировка обеспечивает "сопротивление Ливана Израилю".Он утверждает, что его альянс с "Хизбаллой", которая поддержала его на последних президентских выборах, был скорее соглашением, которое позволило Ливану избежать новой гражданской войны."Я искренне верю, что спас ливанское государство. "Хизбалла" изменила свою политическую позицию и зауважала ливанский суверенитет. В своем обращении Насралла сказал: "Хизбалла" отказалась от своего проекта по организации в Ливане Исламской республики", - говорит он.Аун настаивает на том, что "Хизбалла" не должна следовать программе разоружения, как все остальные ливанские группировки."Хизбалла не применяет свое оружие во внутренней политике. Она лишь обеспечивают наше сопротивление Государству Израиль, продолжающему занимать часть нашей территории и отказывающемуся следовать резолюциям ООН в отношении прав палестинцев на возвращение. Вы не можете обезоружить "Хезболлу", так как Израиль не соблюдает резолюции Совета Безопасности ООН. У Израиля будет право вести войну в любой момент, когда он того захочет, а других лишат права на оружие для самообороны? Нет, это невозможно", - заявил он французской газете.Ливанский президент прокомментировал инцидент, произошедший в июле 2006 года, когда террористы "Хизбаллы" пробрались на территорию Израиля и нападение на патруль ЦАХАЛа, что привело ко Второй Ливанской войне."Это классический пограничный инцидент, обострившийся из-за чрезмерной реакции Израиля. Вы скажете, что в тот день "Хизбалла" нарушила границу – возможно. Но подобное случается очень часто. Несколько дней назад над ливанской территорией пролетели израильские сверхзвуковые истребители, нарушив наше воздушное пространство и поразбивав все окна", - сказал Аун.