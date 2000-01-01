Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Шейха Раада Салаха не выпустят из тюрьмы 23.10 12:39   MIGnews.com

Шейха Раада Салаха не выпустят из тюрьмы

Окружной суд Хайфы отверг петицию шейха Раада Салаха, лидера Северного Крыла Исламского Движения Израиля.

Шейх Салах опротестовал решение суда Хайфы, оставившего его под стражей до окончания судебного процесса против него.

Окружной суд пришел к выводу о том, что Салах представляет собой опасность для общества.

Судья Эрец Порат написал в приговоре: “Салах многократно повторил свои кровожадные заявления, с целью намеренно обострить ситуацию в обществе и усилить в нем напряженность. Тем самым он продемонстрировал свою опасность для общества. Он снова и снова атакует власти и силы безопасности таким образом, что это поощряет террор”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:56
Журналистка "Эха Москвы" в искусственной коме
18:22
Нетаниягу подтвердил сделку с Германией о субмаринах
17:30
Германия готова подписать сделку о продаже 3 субмарин
17:27
Либерман потребовал немедленного освобождения Азарии
16:58
Главе Каталонии грозит 30 лет тюрьмы
16:46
Израиль не причастен к трагедии в Мьянме
16:06
"Британцев, примкнувших к ISIS, необходимо убить"
15:35
Турция выслала в Таджикистан игиловца, экс-сотрудника МО РФ
15:03
Либерман не допустит снижения избирательного барьера
14:43
В Москве неизвестный ранил ножом ведущую "Эхо Москвы"
14:35
Израиль: несколько алкогольных напитков - смертельно опасны
14:20
В Израиле проданы десятки тысяч яиц, зараженных сальмонеллой
14:15
Инвалиды грозят заблокировать аэропорт Бен-Гурион
13:20
МАГАВ задержали 51 подозреваемого в палестинской Исавии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus