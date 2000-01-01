23.10 12:39 MIGnews.com

Шейха Раада Салаха не выпустят из тюрьмы

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Окружной суд Хайфы отверг петицию шейха Раада Салаха, лидера Северного Крыла Исламского Движения Израиля.Шейх Салах опротестовал решение суда Хайфы, оставившего его под стражей до окончания судебного процесса против него.Окружной суд пришел к выводу о том, что Салах представляет собой опасность для общества.Судья Эрец Порат написал в приговоре: “Салах многократно повторил свои кровожадные заявления, с целью намеренно обострить ситуацию в обществе и усилить в нем напряженность. Тем самым он продемонстрировал свою опасность для общества. Он снова и снова атакует власти и силы безопасности таким образом, что это поощряет террор”.