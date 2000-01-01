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flickr/U.S. Embassy Tel Aviv 23.10 20:28   MIGnews.com

ХАМАС "умоляет Иран" о помощи

ХАМАС "умоляет Иран" о помощи в вооруженном сопротивлении Израилю. Об этом заявил спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт ссылаясь на недавний визит делегации ХАМАСА в Тегеран.

Также комментарии американского дипломата последовали после заявления ХАМАСа о том, что его главной целью является уничтожение Государства Израиль.

Высокопоставленные лица группировки посетили Иран на фоне примирения ФАТХа с ХАМАСом, которое состоялось после почти десятилетнего конфликта.

В своем микроблоге Twitter Джейсон Гринблатт написал в понедельник, 23 октября:

"ХАМАС, который приносил палестинцам лишь гибель и страдания, теперь просит помощи у Ирана и вновь клянется уничтожить Израиль. Палестинский народ заслуживает гораздо большего, чем это [страдания и нищету]. Мы должны найти лучший путь по достижению мира и процветания".
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