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flickr 23.12 12:52   MIGnews.com

КНР поддерживает создание палестинского государства

Министр иностранных дел Китая Ван И вновь заявил о поддержке создания независимого палестинского государства, столицей которого будет Восточный Иерусалим.

“Мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут без решения палестинского вопроса, так как эта проблема является ключевой в регионе”, - цитирует агентство Синьхуа слова главы китайского дипломата.

Об этом Ван И заявил во время встречи с представителями председателя ПА Ахмедом Маджалани и Набилем Шаатом. Стороны встретились в Пекине в пятницу, 22 декабря, в Доме народных собраний.

Также глава МИД Китая призвал мировое сообщество поддержать принцип "два государства для двух народов" и создание полноценного суверенного и независимого государства Палестина в соответствии с обозначенными в 1967 году границами.

Кроме того, он призвал палестинцев отстаивать разрешение проблемы посредством диалога.
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