ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
Вашингтон может признать Израиль еврейским государством, заявил в субботу глава политбюро ХАМАС Исмаил Ханийе, выступая на съезде организации в городе Газа.
По его словам, ХАМАС получил информацию о том, что США могут принять новые решения в отношении Иерусалима и палестинского вопроса.
"У нас есть информация о том, что администрация США может признать Израиль еврейским государством, аннексию поселений и отменить право палестинцев на возвращение", - сказал он, не став уточнять, откуда именно данная информация поступила.
Напомним, что признание еврейского статуса Израиля было одним из условий премьер-министра Биньямина Нетаниягу на мирных переговорах с палестинцами, которые обе стороны покинули после начала антитеррористической операции в 2014 году.
Ханийе также призвал пересмотреть саму возможность ближневосточного мирного регулирования.
"Палестинской автономии предлагается занять четкую позицию в отношении мирных соглашений в Осло и координации с Израилем в сфере безопасности", - сказал он.