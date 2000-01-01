23.12 16:51 MIGnews.com

ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством

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Вашингтон может признать Израиль еврейским государством, заявил в субботу глава политбюро ХАМАС Исмаил Ханийе, выступая на съезде организации в городе Газа.По его словам, ХАМАС получил информацию о том, что США могут принять новые решения в отношении Иерусалима и палестинского вопроса."У нас есть информация о том, что администрация США может признать Израиль еврейским государством, аннексию поселений и отменить право палестинцев на возвращение", - сказал он, не став уточнять, откуда именно данная информация поступила.Напомним, что признание еврейского статуса Израиля было одним из условий премьер-министра Биньямина Нетаниягу на мирных переговорах с палестинцами, которые обе стороны покинули после начала антитеррористической операции в 2014 году.Ханийе также призвал пересмотреть саму возможность ближневосточного мирного регулирования."Палестинской автономии предлагается занять четкую позицию в отношении мирных соглашений в Осло и координации с Израилем в сфере безопасности", - сказал он.