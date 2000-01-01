Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







flickr 23.12 07:52   MIGnews.com

ХАМАС: Трамп отдал Иерусалим “потомкам свиней и обезьян”

Официальный представитель ХАМАСА Насух аль-Рамини заявил, что президент США Дональд Трамп, своим признанием Иерусалима столицей Израиля, отдал святой город “потомкам свиней и обезьян”.

Заявление пресс-секретаря группировки было сделано на митинге в Наблусе, которое прошло на прошлой неделе.

Во время своего выступления он также сравнил главу Белого дома с древним монгольским правителем и военачальником Хулагу Ханом. При этом аль-Рамини подчеркнул, что “своей глупостью и безрассудством Трамп приведет планету к Третьей мировой войне”.

Также представитель ХАМАСа “поблагодарил Трампа” за его деспотическое решение [признать Иерусалим столицей Израиля].

“Вы объединили наш народ своей несправедливостью и тиранией” – отметил аль-Рамини.

ХАМАС призвал к новой интифаде после того, как 6 декабря президента США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Также глава Белого дома распорядился переместить американское посольство в святой город.

В пятницу около 4 тысяч палестинцев устроили демонстрации на Западном берегу реки Иордан и в секторе. В ходе столкновений протестующих и израильских сил безопасности были убиты два палестинца.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, за которую проголосовали 128 стран, с призывом к Соединнным Штатам отозвать своё признание Иерусалима столицей Израиля. Против голосовали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

Представители 35 государств воздержались.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:51
ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
15:50
Взрыв на рождественской ярмарке в Испании
14:54
Британскую принцессу обвинили в расизме
14:33
Премьер Испании отказался от встречи с Пучдемоном
13:25
Видео: панда упала с дерева, помешав другим обниматься  
12:52
КНР поддерживает создание палестинского государства
12:09
Apple специально замедляют работу старых айфонов
11:28
Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму
10:50
Индия: автобус упал с моста в реку
10:26
В Израиле задержали граждан Турции
09:32
Израильская бабушка родила 20 ребенка
08:58
Наводнение на Филиппинах, десятки погибших
07:14
Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие
06:27
Австрия: столкновение двух поездов, есть пострадавшие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus