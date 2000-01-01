23.12 07:52 MIGnews.com

ХАМАС: Трамп отдал Иерусалим “потомкам свиней и обезьян”

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Официальный представитель ХАМАСА Насух аль-Рамини заявил, что президент США Дональд Трамп, своим признанием Иерусалима столицей Израиля, отдал святой город “потомкам свиней и обезьян”.Заявление пресс-секретаря группировки было сделано на митинге в Наблусе, которое прошло на прошлой неделе.Во время своего выступления он также сравнил главу Белого дома с древним монгольским правителем и военачальником Хулагу Ханом. При этом аль-Рамини подчеркнул, что “своей глупостью и безрассудством Трамп приведет планету к Третьей мировой войне”.Также представитель ХАМАСа “поблагодарил Трампа” за его деспотическое решение [признать Иерусалим столицей Израиля].“Вы объединили наш народ своей несправедливостью и тиранией” – отметил аль-Рамини.ХАМАС призвал к новой интифаде после того, как 6 декабря президента США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Также глава Белого дома распорядился переместить американское посольство в святой город.В пятницу около 4 тысяч палестинцев устроили демонстрации на Западном берегу реки Иордан и в секторе. В ходе столкновений протестующих и израильских сил безопасности были убиты два палестинца.Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, за которую проголосовали 128 стран, с призывом к Соединнным Штатам отозвать своё признание Иерусалима столицей Израиля. Против голосовали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.Представители 35 государств воздержались.