24.01 15:50 MIGnews.com

Арабы готовы к продолжению мирных переговоров

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Несмотря на противоречия с США из-за признания Иерусалима столицей Израиля арабские лидеры с оптимизмом относятся к возможности возобновления израильско-палестинских мирных переговоров, узнали журналисты израильской газеты "Маарив".Так, в кулуарах конференции в Давосе король Иордании Абдалла II сказал "Маариву", что после "Иерусалимской декларации" президента Дональда Трампа он предпочел бы, чтобы "стакан был наполовину полон". Монарх настаивает на необходимости сосредоточиться на отношениях с Израилем и как они могут способствовать миру.Король считает, что "возобновление переговоров зависит от доброй воли, выраженной обеими сторонами" палестино-израильского конфликта. Абдалла признался, что "предпочитает оставаться оптимистом".Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил "Маариву" о необходимости "дождаться обнародования американской инициативы". И только в том случае, если она удовлетворит обе стороны, можно будет возобновить переговоры, "несмотря на нынешний кризис вокруг заявления Трампа".На полях экономического саммита премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уже встретился со своими коллегами из Канады Джастином Трюдо, Бельгии Чарльзом Мишелем, а также президентами Швейцарии и Азербайджана Аленом Берсетом и Ильхамом Алиевым.Позже у него запланированы встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции и Руанды Эмманюэлем Макроном и Полом Кагаме.