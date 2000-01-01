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Photo: Amos Ben Gershom/GPO24.06 17:40   MIGnews.com

Трамп может отказаться от мирных переговоров

В ближайшее время президент США Дональд Трамп примет решение относительно плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает арабское издание "Al-Hayat" со ссылкой на палестинские источники.

По словам высокопоставленного палестинского чиновника, присутствовавшего на встрече в Рамалле с американской делегацией, советник президента Джаред Кушнер попросил председателя ПА Махмуда Аббаса представить свое видение окончательного урегулирования конфликта. Тоже свмое он попросил сделать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время своего визита в Израиль.

Кушнер пояснил, что на основе этого Вашингтон попробует выработать единую компромиссную формулу или понять, что достижение таковой невозможно.

Помимо того, зять Дональда Трампа сообщил Абу Мазену, что намерен оформить отчет по следам разговоров с ним и главой израильского правительства. На основании этого отчета президент США должен будет принять решение о том, какую мирную инициативу выбирать и имеет ли она смысл в принципе.

По информации "Al-Hayat" председатель ПА наотрез отказывается встречаться с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом из-за его поддержки строительства израильских поселений в Иудее и Самарии. По словам источников американская делегация выразила недовольство решением Аббаса и тем, что он не осудил последний теракт у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что палестинцы глубоко разочарованы встречей с Джаредом Кушнером. Источники в Палестинской автономии в свою очередь, назвали ее напряженной и неудачной.

Больше всего палестинцев возмутило то, что главными темами, поднятыми на встрече с американцами, был вопрос о "пособиях террористам и их семьям" и палестинском подстрекательстве к терроризму, а вопрос о создании палестинского государства так и не был затронут.
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