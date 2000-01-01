24.06 07:54 MIGnews.com

Арестован ливанец, спасшийся в Израиле 17 лет назад

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Ливанские военные задержали гражданина арабской республики, который более полутора десятилетия укрывался от них на территории Израиля. Как сообщило агентство NNA, 31-летний ливанец Шади Бутрос Межер был арестован 22 июня, спустя 17 лет после того, как он покинул страну.14-летний Межер сбежал из своего родного Джезина в 2000 году – вместе с отступавшими с юга Ливана израильскими войсками, которые покинули территории соседнего государства по приказу на тот момент премьер-министра Эхуда Барака.В то время данное явление было не редкостью – сотни ливанцев, обвиненных в коллаборационизме с "сионистским оккупантом", чтоб избежать тюрьмы, присоединились к солдатам ЦАХАЛа и оказались в Израиле, где и осели или переселились в мусульманские страны.Как пишет NNA, Межер покинул свою семью в Израиле, чтоб вернуться на родину, где добровольно сдался армии для допроса. В ЦАХАЛе подтвердили, что ливанец незаконно пересек границу.Как пишет "Гаарец", семья дважды беглеца связана с расформированной структурой ЦАДАЛ, Армией Южного Ливана – милицией, сформированной из местного населения для защиты "зоны безопасности" на юге Ливана, которая предназначалась для защиты северного Израиля от атак "Хизбаллы". Издание отмечает, что у Шади Межера было израильское гражданство.