24.07 10:23 MIGnews.com

Террорист: у меня были долги и я решил атаковать

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Израильские СМB опубликовали протоколы допроса террориста Халеда Раджуба, совершившего автомобильный теракт у Бейт Хагай, на юге Хеврона.В ходе допроса Раджуб неоднократно подчеркивал, что если бы его убили в ходе теракта, Палестинская автономия объявила бы его шахидом. После этого его семье начали бы выплачивать ежемесячное пособие в размере 2800 шекелей - 1400 шекелей - базовое пособие, 400 шекелей - жене и по 200 шекелей - каждому из его детей.На вопрос следователя, почему он решил убить солдат Раджуб ответил: “Убить солдат - самое лучшее. У них есть оружие, так что они могли меня застрелить. Но если бы я не нашел солдат, я бы попробовал атаковать поселенцев. У них тоже есть оружие и они могли бы меня убить, а мои дети тогда получали бы пособие”.Раджуб подчеркнул: “Я вас предупреждаю - если вы меня выпустите, я тут же это повторю. Я возьму другой автомобиль, и я наеду на солдат на первом же блок-посту. Я постараюсь убить как можно больше - а они застрелят меня - и я умру. Нет другого решения. Я вам еще раз говорю - я не сожалею о своем решении, я убью любого солдата или израильтянина, который попадется мне на пути”.