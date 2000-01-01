24.07 11:39 MIGnews.com

Главы МИД Турции и Египта обсудили "израильские атаки"

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри встретился с министром иностранных дел Турции Белутом Чавушоглу.По сообщению пресс-представителя египетского МИД, два министра обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме и “израильские атаки против палестинских гражданских”.Двое обсудили возможные совместные шаги , которые будут координироваться в рамках Организации Исламского Сотрудничества, во главе которой стоит Турция.Одновременно сообщается о том, что Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание для обсуждения эскалации в Иерусалиме. Заседание созывается по требованию Швеции, Франции и Египта.