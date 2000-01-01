Иордания: наш мальчик был казнен, требуем выдать убийцу
Источники, близкие к правительству Иордании предупреждают, что в случае, если израильский охранник не будет выдан для расследования инцидента, в результате которого погибли два гражданина королевства, в отношении Израиля “будут предприняты дипломатические шаги”.
Одновременно, в иорданской прессе раздуваются анти-израильские настроения.
В газетах существует только одна версия: “Наш мальчик был хладнокровно казнен на территории посольства сионистского образования”. Никто не сообщает о том, что охранник был атакован и ранен.
Семья убитого требует выдачи охранника.
Охранник находится на территории посольства Израиля в Аммане, которое, согласно положениям международного права, является суверенной израильской территорией.