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24.07 12:42   MIGnews.com

Иордания: наш мальчик был казнен, требуем выдать убийцу

Источники, близкие к правительству Иордании предупреждают, что в случае, если израильский охранник не будет выдан для расследования инцидента, в результате которого погибли два гражданина королевства, в отношении Израиля “будут предприняты дипломатические шаги”.

Одновременно, в иорданской прессе раздуваются анти-израильские настроения.

В газетах существует только одна версия: “Наш мальчик был хладнокровно казнен на территории посольства сионистского образования”. Никто не сообщает о том, что охранник был атакован и ранен.

Семья убитого требует выдачи охранника.

Охранник находится на территории посольства Израиля в Аммане, которое, согласно положениям международного права, является суверенной израильской территорией.
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