24.07 12:42 MIGnews.com

Иордания: наш мальчик был казнен, требуем выдать убийцу

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Источники, близкие к правительству Иордании предупреждают, что в случае, если израильский охранник не будет выдан для расследования инцидента, в результате которого погибли два гражданина королевства, в отношении Израиля “будут предприняты дипломатические шаги”.Одновременно, в иорданской прессе раздуваются анти-израильские настроения.В газетах существует только одна версия: “Наш мальчик был хладнокровно казнен на территории посольства сионистского образования”. Никто не сообщает о том, что охранник был атакован и ранен.Семья убитого требует выдачи охранника.Охранник находится на территории посольства Израиля в Аммане, которое, согласно положениям международного права, является суверенной израильской территорией.