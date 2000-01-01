24.07 13:17 MIGnews.com

Высокопоставленный израильский чиновник отправится в Амман

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Высокопоставленный израильский представитель отправляется в Амман с целью найти пути разрешения кризиса, возникшего в результате инцидента с участие израильского охранника, в ходе которого погибли два иорданских гражданина.Иордания издала официальный ордер, запрещающий охраннику покидать территорию королевства до тех пор, пока он не будет допрошен.Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что дважды говорил по телефону с послом Иордании в Аммане Эйнат Шалин, а также с охранником.Он пообещал охраннику, что найдет способ доставить его на родину.