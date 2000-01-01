24.07 14:10 MIGnews.com

"Перед Иорданией Израиль ведет себя как слабак"

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Известный израильский ориенталист, доктор Моти Кедар из университета Бар Илан раскритиковал действия Израиля в разворачивающемся кризисе с Иорданией.Кедар заявил: “Мы не понимаем, что мирный договор дает куда больше иорданцам, чем он дает нам. Вместо того, чтобы сказать иорданцам: у вас есть полчаса на то,чтобы освободить нашего охранника и привезти его на границу, мы действуем , как государство - слабак. Не отдадут охранника - отключить им воду. Мы не можем проявлять слабость”.Кедар также указал на то, что у Израиля отсутствует долгосрочное видение в регионе, и он строит свою стратегию, рассчитывая на поддержку хлипкой иорданской монархии, С точки зрения Кедара, развал Иордании минимум на два государства - бедуинское и палестинское неизбежен, и для Израиля это будет хорошо,поскольку у палестинцев отпадет причина претендовать “на государство от Гедеры до Афулы”.