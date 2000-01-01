25.07 06:12 MIGnews.com

Либерман взялся за арабов-подстрекателей



пресс-служба партии НДИ

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Министр обороны, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что дом террориста, убившего троих членов семьи Соломон в поселении Халамиш, должен быть разрушен как можно быстрее. По убеждению главы оборонного ведомства, убийце, совершившему столь чудовищное злодеяние, должен быть вынесен смертный приговор.Авигдор Либерман напомнил, что партия НДИ неоднократно подавала законопроект о смертной казни для террористов, но он был отвергнут – сначала министрами, а потом и депутатами на пленарном заседании Кнессета. Причем, за него отдали свои голоса только 6 депутатов от НДИ. А против проголосовали не только парламентарии от левых партий, но и от коалиционных. Поэтому, когда партия «Наш дом Израиль» присоединилась к правительству, то выдвинула требование, которое было зафиксировано в коалиционном соглашении. В соответствии с ним армейский трибунал может выносить смертный приговор простым большинством, а не единогласным решением всех судей, как это было раньше. Поскольку террориста, устроившего резню в Халамише будет судить армейский суд, то нет никаких препятствий для того, чтобы приговорить его к смертной казни.По словам Либермана, не менее важно усилить борьбу с подстрекателями – депутатами Кнессета от Объединенного арабского списка и шейхом Раэдом Салахом, возглавляющим объявленное вне закона Северное крыло Исламского движения. Глава партии НДИ подчеркнул, что партия БАЛАД также должна быть вынесена за рамки закона. Министр сообщил, что в настоящее время по его указанию проверяется, можно ли произвести административный арест Раэда Салаха, который стоит за разнузданной кампанией антиизраильского подстрекательства.