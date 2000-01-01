24.07 15:20 MIGnews.com

Нетаниягу: мы вернем охранника в Израиль

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Премьер-министр Нетаниягу в начале встречи с премьер-министром Грузии:"Я дважды говорил этой ночью с послом Израиля в Иордании Эйнат Шляйн и сотрудником службы безопасности.Я был впечатлен тем, как хорошо она справляется, я обещал охраннику, что мы позаботимся о возвращении его в Израиль, мы уже предпринимаем усилия в этом направлении.Я сказал обоим, что мы находимся в постоянном контакте с представителями служб безопасности и правительственных органов в Аммане на всех уровнях, чтобы как можно скорее положить конец инциденту.Посол Иордании в Израиле прибыл утром в Министерство иностранных дел, мы просим его помочь в решении вопроса.Мы ведем контакты и по другим каналам. Все с одной целью – положить конец происшествию и вернуть наших граждан в Израиль. Мы делаем это настойчиво и ответственно.Такой же является наша позиция по отношению к обеспечению безопасности и спокойствия на Храмовой горе, в Старом городе и во всем Иерусалиме.Позднее сегодня состоится очередное заседание кабинета министров по данному вопросу".