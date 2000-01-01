24.07 22:15 MIGnews.com

Два депутата нарушили запрет цензора об инциденте в Аммане

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Два члена Кнессета опубликовали сообщения о нападении на охранника посольства Израиля в Аммане - несмотря на запрет израильской цензуры.Запрет был снят утром 24 июля, хотя международная пресса писала о нападении с вечера 23 июля.Через два часа после атаки депутат Орен Хазан (Ликуд) написал в твиттере: “Как представляется, наши соседи к востоку от реки Иордан - те самые, кого мы поим водой и чью задницу мы бережем днем и ночью, нуждаются в повторении пройденных уроков”.Депутат Кнессета Ксения Светлова (Сионистский Лагерь) написала в твиттере: “Опасный инцидент в сфере безопасности в нашем посольстве в Аммане. Я надеюсь, что все обойдется и иорданское правительство предпримет все необходимые меры для того, чтобы гарантировать безопасность нашего персонала”.Оба депутата стерли твиты после того, как им было указано на нарушение.