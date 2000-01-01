24.07 16:10 MIGnews.com

Эрдоган напомнил палестинцам, кому принадлежит Аль-Акса

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Мечеть Аль-Акса – третья по значению святыня в исламе – принадлежит 1,7 миллиардам мусульман всего мира, а не только лишь палестинцам, заявил 23 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в аэропорту им. Ататюрка перед тем, как отправиться в двухдневное турне в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар."Никому не стоит рассчитывать на то, что исламский мир оставит без ответа унижения, которое мусульмане испытали от ограничений в Благородном святилище (Харам аш-Шариф - "благородное святилище", как арабы называют Храмовую Гору - ред). Турция публично выражает свое сильное негодование и осуждает израильские ограничения, наложенные на Аль-Аксу", - сказал Эрдоган.Он пообещал, что Анкара продолжит работу над установлением мира в Иерусалиме и поддержку "борьбы наших палестинских братьев за свободу и справедливость".Как председатель Организации исламского сотрудничества Эрдоган призвал Израиль "соблюдать международное право и основные человеческие права" палестинских арабов."Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что они должны избегать шагов, которые усиливают напряженность", - заключил он.