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Эрдоган напомнил палестинцам, кому принадлежит Аль-Акса | Фото: Thinkstock24.07 16:10   MIGnews.com

Эрдоган напомнил палестинцам, кому принадлежит Аль-Акса

Мечеть Аль-Акса – третья по значению святыня в исламе – принадлежит 1,7 миллиардам мусульман всего мира, а не только лишь палестинцам, заявил 23 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в аэропорту им. Ататюрка перед тем, как отправиться в двухдневное турне в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

"Никому не стоит рассчитывать на то, что исламский мир оставит без ответа унижения, которое мусульмане испытали от ограничений в Благородном святилище (Харам аш-Шариф - "благородное святилище", как арабы называют Храмовую Гору - ред). Турция публично выражает свое сильное негодование и осуждает израильские ограничения, наложенные на Аль-Аксу", - сказал Эрдоган.

Он пообещал, что Анкара продолжит работу над установлением мира в Иерусалиме и поддержку "борьбы наших палестинских братьев за свободу и справедливость".

Как председатель Организации исламского сотрудничества Эрдоган призвал Израиль "соблюдать международное право и основные человеческие права" палестинских арабов.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что они должны избегать шагов, которые усиливают напряженность", - заключил он.
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