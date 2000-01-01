Террорист в Петах-Тикве получил подносом для пиццы в голову
Подполковник ЦАХАЛа С. (имя военнослужащего запрещено разглашать цензурой), который сегодня днем помог нейтрализовать палестинского террориста в Петах-Тикве, рассказал о произошедшем.
"Мой автомобиль стоял на красном свете, когда вдруг я услышал шум и увидел, что за подозреваемым бежит толпа и кричит "террорист! Террорист!" Я погнался за ним на машине. Террорист забежал в переулок и попытался ворваться в частный дом, но не смог – ворота были заперты. Я въехал в мусорный бак, который врезался в него и сбил его с ног", - говорит С.
В министерстве обороны высоко оценили действия подполковника, его оперативную реакцию на необходимость нейтрализовать террориста и предотвратить травмы посторонних людей.
Противостоял террористу и другой израильтянин – работник пиццерии, находившейся рядом с шаурмой, где террорист атаковал 35-летнего арабского израильтянина. Последнего госпитализировали в больницу Бейлинсон, его состояние оценивается как тяжелое.
"Я увидел, как террорист бежит в мою сторону и пытается войти в кафе. Я помешал ему, попав ему в голову подносом для пиццы", - поделился подробностями случившегося мужчина.
О террористе известно, что это 21-летний инфильтрант из Калькильи. После задержания ШАБАК сообщил, что он уже отбывал тюремное наказание в 2015-2016 годах.