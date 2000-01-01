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Саудовский принц позвал всех мусульман на войну с Израилем | Фото: Thinkstock24.07 19:25   MIGnews.com

Саудовский принц позвал всех мусульман на войну с Израилем

Сын покойного саудовского короля Фахда ибн Абдул-Азиза Аль Сауда призвал весь мусульманский мир вмешаться в кризис вокруг Храмовой Горы. Естественно, на стороне палестинцев. На своей странице в Twitter принц Абдул-Азиз Бин Фахд потребовал, что мусульмане и арабы всего мира выразили солидарность с Аль-Аксой.


"Каждый мусульманин обязан на пределе своих возможностей поддерживать как наших братьев в Палестине, так и священную мечеть Аль-Акса. О, народ Мухаммеда, покажите им, кто вы есть. Пренебрежение Аль-Аксой будет позором, за который Аллах привлечет нас к ответственности", - пишет в соцсети племянник правящего нынче короля Салмана.


"О народ Мухаммеда и Аллаха, третья мечеть находится в плену преступной оккупации. Разве не осталось среди нас мудрецов? Пойдем и будем сражаться –и мы или победим, или спасуем, или потерпим поражение, но будем прощены Аллахом", - продолжил принц Абдул-Азиз.

Напомним, что мечеть Аль-Акса является третьей по значимости святыней мусульманского мира - после после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине.

Абдул-Азиз Бин Фахд также опубликовал видео выступления своего отца в Белом доме, когда он призвал к справедливому решению палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства.
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