24.07 19:25 MIGnews.com

Саудовский принц позвал всех мусульман на войну с Израилем

صدقت,أي مسلم يجب عليه شرعآ نصرة إخواننافي فلسطين وألأقصى المبارك كل بحسب قدرته,أروهم ياأمة محمد من أنتم,خذلانناللأقصى ستكون عاروسيحاسبناالله https://t.co/UBB4Y0GfFU — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) 21 июля 2017 г.

جزيت خيرآ,يا أمة محمد والله ثالث المساجدألأقصى أسيرمن مجرم محتل,اليس فينارشيد؟فالنذهب نجاهدإمانفلح فننصرأونقتل فنعذرأمام ربنا,كل من عليهافان https://t.co/aszsWSAjRQ — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) 21 июля 2017 г.

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Сын покойного саудовского короля Фахда ибн Абдул-Азиза Аль Сауда призвал весь мусульманский мир вмешаться в кризис вокруг Храмовой Горы. Естественно, на стороне палестинцев. На своей странице в Twitter принц Абдул-Азиз Бин Фахд потребовал, что мусульмане и арабы всего мира выразили солидарность с Аль-Аксой."Каждый мусульманин обязан на пределе своих возможностей поддерживать как наших братьев в Палестине, так и священную мечеть Аль-Акса. О, народ Мухаммеда, покажите им, кто вы есть. Пренебрежение Аль-Аксой будет позором, за который Аллах привлечет нас к ответственности", - пишет в соцсети племянник правящего нынче короля Салмана."О народ Мухаммеда и Аллаха, третья мечеть находится в плену преступной оккупации. Разве не осталось среди нас мудрецов? Пойдем и будем сражаться –и мы или победим, или спасуем, или потерпим поражение, но будем прощены Аллахом", - продолжил принц Абдул-Азиз.Напомним, что мечеть Аль-Акса является третьей по значимости святыней мусульманского мира - после после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине.Абдул-Азиз Бин Фахд также опубликовал видео выступления своего отца в Белом доме, когда он призвал к справедливому решению палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства.