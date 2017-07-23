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Израильский охранник убил двух иорданцев 24.07 06:51   MIGnews.com

Израильский охранник убил двух иорданцев

Охранник израильского посольства в Аммане застрелил атаковавшего его иорданского рабочего.

Два иорданских рабочих пришли домой к охраннику для смены мебели.

Один из них, подкравшись сзади, атаковал и легко ранил охранника отверткой.




Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.

Охранник немедленно после инцидента прибыл в посольство Израиля, зная, что на основании Венской конвенции он пользуется дипломатическим иммунитетом.

Охранник эвакуирован в Израиль для прохождения лечения.

Атаковавший идентифицирован как Мухаммед Закария аль-Джавадах, 17 лет. Его отец - палестинец из Хеврона.

Иорданские газеты сообщают, что инцидент произошел в результате драки, вспыхнувшей из-за денежного спора.

Весь персонал посольства сосредоточен на территории дипломатического представительства и готовится к немедленной эвакуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу говорил вечером 23 июля с послом Израиля в Иордании Эйнат Шалин, сотрудники МИДа Израиля установили каналы связи с иорданцами и работают над разрешением кризиса.
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