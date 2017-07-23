24.07 06:51 MIGnews.com

Израильский охранник убил двух иорданцев

#فيديو| من مكان إطلاق النار على سفارة الاحتلال في العاصمة الأدنية #عمان قبل قليل. pic.twitter.com/hQfDscvV9K — 48 الإخبارية (@48nnews) July 23, 2017

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