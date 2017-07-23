Израильский охранник убил двух иорданцев

Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.
Охранник немедленно после инцидента прибыл в посольство Израиля, зная, что на основании Венской конвенции он пользуется дипломатическим иммунитетом.
Охранник эвакуирован в Израиль для прохождения лечения.
Атаковавший идентифицирован как Мухаммед Закария аль-Джавадах, 17 лет. Его отец - палестинец из Хеврона.
Иорданские газеты сообщают, что инцидент произошел в результате драки, вспыхнувшей из-за денежного спора.
Весь персонал посольства сосредоточен на территории дипломатического представительства и готовится к немедленной эвакуации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу говорил вечером 23 июля с послом Израиля в Иордании Эйнат Шалин, сотрудники МИДа Израиля установили каналы связи с иорданцами и работают над разрешением кризиса.