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24.07 08:04   MIGnews.com

Отец убитого иорданца: мой сын - шахид

Отец молодого иорданского рабочего, атаковавшего охранника израильского посольства в Аммане и убитого им сделал заявление для местной прессы.

Отец сказал: “Я считаю моего сына шахидом, который сейчас находится у Аллаха”.

По словам отца, охранник купил спальню на выставке-продаже мебели, и его сын пришел для того, чтобы эту мебель установить.

Отец сказал: “Наш последний разговор был в два час, он сказал, что идет устанавливать мебель”.
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