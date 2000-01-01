24.07 08:04 MIGnews.com

Отец убитого иорданца: мой сын - шахид

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Отец молодого иорданского рабочего, атаковавшего охранника израильского посольства в Аммане и убитого им сделал заявление для местной прессы.Отец сказал: “Я считаю моего сына шахидом, который сейчас находится у Аллаха”.По словам отца, охранник купил спальню на выставке-продаже мебели, и его сын пришел для того, чтобы эту мебель установить.Отец сказал: “Наш последний разговор был в два час, он сказал, что идет устанавливать мебель”.