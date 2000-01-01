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Иордания требует от Израиля выдать стрелявшего охранника 24.07 08:31   MIGnews.com

Иордания требует от Израиля выдать стрелявшего охранника

Портал nrg сообщает о том, что семья убитого охранником израильского посольства в Аммане иорданца требует, чтобы он был выдан Иордании.

Израиль отказывается от выполнения подобного требования, указывая на то, что охранник, как и прочий персонал посольства пользуется дипломатической неприкосновенностью согласно положениям Венской конвенции.

Иорданские силы безопасности блокировали квартал, в котором находится израильское посольство. У посольства собралась толпа протестующих. Весь израильский дипломатический персонал находится в посольстве.
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