Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Саудия: нет причин для продолжения конфликта с Израилем 24.09 08:07   MIGnews.com

Саудия: нет причин для продолжения конфликта с Израилем

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Джубейр прошлой ночью сообщил, что не видит причин для продолжения арабо-израильского конфликта.

Джубейр заявил: “Мы не видим причин для продолжения этого конфликта, в особенности в свете международного соглашения о его разрешении на основании формулы два государства для двух народов, которое базируется на арабской мирной инициативе. Это приведет к основанию Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:31
Из-за аварии на Тамар ТЭЦ переходят на мазут и уголь
09:02
На шоссе №1 столкнулись 10 автомобилей
08:37
Каталония отвергает интервенцию Мадрида
07:42
Инвалиды блокировали шоссе Аялон
07:12
КНДР в ООН: Теперь визит наших ракет в США – неотвратим
06:29
Борис Джонсон призвал иранцев прекратить провокации
05:54
Евросоюз официально объявил гомеопатию вредной для здоровья
04:19
Женщинам Саудии впервые разрешили прийти на стадион
03:12
Британский актер Колин Ферт стал итальянцем
02:31
Ученые рассказали, чем опасно посещение спортзала
01:42
Раскрыт секрет долголетия
00:11
Ученые обнаружили животное без мозга, способное спать
23:22
Клип "Ленинграда" номинировали на UK Music Video Awards
22:35
Исследователи предупредили о резкой смене климата
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus