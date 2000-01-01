24.09 08:07 MIGnews.com

Саудия: нет причин для продолжения конфликта с Израилем

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Джубейр прошлой ночью сообщил, что не видит причин для продолжения арабо-израильского конфликта.Джубейр заявил: “Мы не видим причин для продолжения этого конфликта, в особенности в свете международного соглашения о его разрешении на основании формулы два государства для двух народов, которое базируется на арабской мирной инициативе. Это приведет к основанию Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме”.