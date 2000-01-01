24.10 11:24 MIGnews.com

ПА призывает Берлин оказать давление на Израиль

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Премьер-министр ПА Рами Хамдалла встретился с должностным лицом правительства Германии. Переговоры состоялись в Рамалле в понедельник, 23 октября.Должностные лица обсудили двусторонние отношения между Германией и ПА, а также палестино-израильский конфликт.В ходе переговоров Хамдалла подчеркнул важность оказания международного давления на Израиль, в особенности Германией, с целью "прекращения израильской оккупации" и передачи послания о том, что не будет никакого решения конфликта, кроме решения о двух государствах.Кроме того, палестинский премьер призвал Берлин работать над тем, чтобы положить конец "оккупации" и сохранить решение международных институтов, которые занимаются правом палестинцев на достижение свободы и самоопределения.Хамдалла подчеркнул, что палестинцы придерживаются всех требований мирного процесса, с тем, чтобы создать независимое государство с Иерусалимом в качестве столицы, передает Аруц Шева.