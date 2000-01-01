24.10 15:43 MIGnews.com

Официально: ХАМАС никогда не признает Израиль

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Несмотря на то, что это было условием Израиля для принятия примирения ПА и сектора Газа, террористическая группировка ХАМАС никогда не признает Еврейское государство, не сложит оружие и не разорвет свои связи с Ираном.Об этом, как сообщает иранское агентство Tasnim, заместитель главы политбюро ХАМАСа Салех аль-Арури заявил на встрече с главой стратегического совета ИРИ по международным отношениям Камалем Харрази вечером в понедельник, 23 октября.Начавшийся в прошлую пятницу визит в Иран высокопоставленной делегации ХАМАСа, главой которой и является аль-Арури, он назвал "признаком сильного стремления" сохранению отношений с Тегераном, хотя израильские власти предупредили, что в противном случае не признают новое палестинское правительство.Примирение между враждовавшими ФАТХом и ХАМАСом он собственно и называет необходимым именно для продолжения сопротивления "оккупантам".Харрази же в свою очередь обвинил Израиль в разжигании раздора между мусульманскими странами Ближнего Востока и настраивании суннитов против шиитов."В основе иранской поддержки угнетенных народов является их сопротивление сионизму, а не шииты ли они или сунниты", - констатировал он.