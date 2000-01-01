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ООН – ХАМАСу: Хватит призывать к уничтожению Израиля | Фото: Flickr24.10 20:41   MIGnews.com

ООН – ХАМАСу: Хватит призывать к уничтожению Израиля

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов раскритиковал лидеров ХАМАСа за их постоянные призывы и обещания разрушить Израиль и призвал группировку сосредоточиться на бедственном гуманитарном положении в секторе Газа.

"Я осуждаю последние заявления некоторых лидеров ХАМАСа, призывавших к уничтожению государства Израиль. Они не служат мирным интересам и цели начала переговоров о создании "двух государств.

Под эгидой Египта палестинские лидеры приняли курс на решение серьезного гуманитарного кризиса в секторе Газа и позволили правительству взять на себя ответственность за анклав. Я призываю их не отвлекаться от этой цели", - написал Младенов 22 октября.

Таким образом, он прокомментировал слова лидера ХАМАСа в секторе Газа Яхьи Синвара о том, что он не намерен признавать государство Израиль.
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