24.12 11:25 MIGnews.com

ШАБАК: за год предотвращены 400 крупных терактов

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Глава службы общей безопасности Израиля Надав Аргаман выступил на заседании комитета Кнессета по обороне и внешней политике.Аргаман сказал: “ХАМАС любыми способами пытается организовать крупные теракты в Иудее и Самарии. Относительное спокойствие, в котором мы живем - обманчиво. За его прикрытием творятся очень серьезные дела”.По словам Аргамана, были предотвращены 400 крупных атак, 13 атак с применением смертников, 8 похищений. Также были арестованы сто “волков-одиночек”. Только 54 одиночки смогли осуществить нападения, по сравнению с 108 атаками в прошлом.