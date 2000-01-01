Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Иерусалим: Состояние раненого террористом улучшилось | Фото: Thinkstock24.12 12:07   MIGnews.com

Иерусалим: Состояние раненого террористом улучшилось

Израильские СМИ сообщают о том, что состояние Ашера Альмелиха - охранника центральной автобусной станции Иерусалима, раненного в результате теракта несколько улучшилось.

Ашер в критическом состоянии был эвакуирован в больницу Шаарей Цедек. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.

Больница сообщает что состояние раненого улучшилось и стабилизировалось, но он все еще подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в бессознательном состоянии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:26
Самый большой самолет в мире прошел успешное испытание  
14:05
Отец убитого в Араде солдата: террорист умрет
13:54
Страна хайтека будет молиться за дожди
13:18
Новый канцлер Австрии: прием беженцев был ошибкой
12:47
Организаторы Марша Стыда: Всегда будет идиот с гильотиной
11:29
Северная Корея считает санкции "актом войны"
11:25
ШАБАК: за год предотвращены 400 крупных терактов
11:10
Правительство увеличит пособия по инвалидности
10:43
Яалон: коррупция Нетаниягу - опаснее Ирана
10:09
Габай против гильотины
09:58
Верховный муфтий Египта: Мы должны защищать Аль-Кудс
09:58
Полиция пересчитывает свадебные подарки дочери Давида Битана
09:27
Пожизненное мигранту, изнасиловавшему и сжегшему финку
09:01
ЦАХАЛ не убивал безногого демонстранта
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus