24.12 12:07 MIGnews.com
Иерусалим: Состояние раненого террористом улучшилось
Израильские СМИ сообщают о том, что состояние Ашера Альмелиха - охранника центральной автобусной станции Иерусалима, раненного в результате теракта несколько улучшилось.
Ашер в критическом состоянии был эвакуирован в больницу Шаарей Цедек. Врачи несколько дней боролись за его жизнь.
Больница сообщает что состояние раненого улучшилось и стабилизировалось, но он все еще подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в бессознательном состоянии.
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