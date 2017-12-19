Цунами в арабском мире

Доктор Мордехай Кедар, израильский арабист, выступивший на прошлой неделе в эфире шоу Al-Jazeera “Лобовое Столкновение” прокомментировал реакции на него в арабском мире.
Кедар говорит, что получил приглашение выступить по вопросу об иерусалимской декларации Трампа 12 декабря.
Заявления Кедара породили настоящее цунами реакций. Более всего арабов завел следующий пассаж (перефразированная сура Корана): “Вы, мусульмане - наихудшая нация среди народов мира”.
В ходе программы, длившейся 48 минут Кедар сделал следующие сенсационные заявления: “Я скажу это честно, от всего сердца. Мы в Израиле не готовы к миру с арабами. Мы будем счастливы присоединиться к арабскому миру, но вы сначала помиритесь между собой. Между племенами, между религиями, между сектами, между разными группами - и тогда мы присоединимся к арабскому миру. Но арабский мир сегодня - это горящее болото, наполненное слезами и кровью. Кто вообще захочет с вами связываться? ” Подробнее с выступлением Кедара, разнесшего в пух и прах все основные мифы про-палестинской пропаганды, можно ознакомиться в материале "Палестинцы должны благодарить Аллаха за то, что их проблемы – не с сирийцами и русскими".
Другой гость шоу, сирийский исламист Абед ар-Рахман аль-Куки не знал, что ответить. Ведущий, Файзаль аль-Касим бросил ему: "Ну, как вы собираетесь освобождать Иерусалим? Запустите ракеты facebook, сбросите бомбы twitter?"
С момента трансляции программы арабские медиа мечут громы и молнии просто из-за того, что Кедар был допущен к эфиру. Вышли десятки статей в газетах, тысячи постов в facebook и twitter.
Очень небольшая часть пользователей арабского интернета поддержала Кедара: “Этот сионистский сукин сын прав, мы - проблемный народ, это - точно”.
Но это - скорее исключение из правил. Кедар приводит в качестве характерной арабской реакции следующий комментарий в его facebook: “Да ты реально исследователь арабского и исламского мира? На самом деле, я думаю, что ты - шпион, из тех, что наживают себе деньги на немыслимых страданиях региона. Стереотип евреев среди наций не изменился. Еврей - по-прежнему оппортунист, трус и лжец , натянувший на себя маску праведности и пытающийся всех нас сбить с толку. Еврей любит деньги и готов отдать за них свою честь, жизнь, все что угодно. Палестинская земля - лишь временно в вашем распоряжении и ваш исход из нее неизбежен, как законы физики. Вы вообще появились здесь лишь благодаря крестоносцам, которые служили вашим интересам. Вы - просто функция исторического периода, и в тот момент, как исчезнут причины вашего появления в нашей стране - вы исчезнете вместе с ними… Запомни хорошенько, Мордехай, проклятие Аллаха последует за тобой повсюду, вместе с проклятиями всего человечества”.
Кедар пишет: “Медиа-шторм еще не улегся, но я пришел к очень ясному выводу: Израиль обязан найти людей. который хорошо знают литературный арабский, знают арабскую историю, культуру и ислам - людей, которые уверены в себе и могут защищать свою точку зрения. Они могут бросить арабам и их прессе вызов на их собственной территории. Если Израиль хочет, чтобы его приняли на Ближнем Востоке, он должен излучать уверенность в себе, мощь и знание - потому что это то, что на Ближнем Востоке понимают и уважают. Тот же, кто готов отдать свой собственный дом, землю и права рассматривается как подонок, заслуживающий лишь пинка, который отшвырнет его в забвение. Если Израиль хочет мира со своими соседями, он должен демонстрировать силу и твердую веру в правоту своего дела. Только так мы можем добиться уважения итого, чтобы нас оставили в покое”.