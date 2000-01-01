Верховный муфтий Египта: Мы должны защищать Аль-Кудс
Верховный муфтий Египта Шавки Аллам объявил Иерусалим и мечеть Аль-Акса священнейшими объектами исламского наследия, которые как никогда нуждаются в защите, поскольку они занимают центральное место в Коране и суннитском течении ислама.
В опубликованном заявлении египетского Высшего совета управления религий муфтий заявил, что пророк Мухаммед отправился из мечети Аль-Харам в Мекке в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, после чего вознесся на небеса, что неразрывно связывает две святыни, находящиеся в сердце каждого мусульманина "следующего заповедям Аллаха, чтобы потом быть им вознагражденным".
Аллам осудил признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. По его словам, признание "оккупированного Аль-Кудса столицей Израиля" задело чувства миллионов арабов и мусульман по всему миру.
Именно этим муфтий и объясняет реакцию мусульман на, по его словам, противоречащую международному праву американскую декларацию, так как Иерусалим является "оккупированной территорией".
Напомним, что после объявления Трампа высший суннитский религиозный регулятор Аль-Азхар заявил о бойкоте предстоящего визита вице-президента США Майка Пенса. Впрочем, вскоре его поездка была и вовсе отменена "по причинам, независимым от признания Иерусалима".