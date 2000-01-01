24.12 09:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ не убивал безногого демонстранта

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Координатор офиса правительственной активности на территориях генерал-майор Йоав Мордехай написал в facebook, что нет оснований утверждать, что безногий демонстрант в Газе на прошлой неделе был убит огнем ЦАХАЛа.Среди четырех палестинцев, убитых 15 декабря в ходе столкновений с израильской армией на границе с Газой и в Самарии - 29-летний безногий инвалид Ибрагим Абу-Турайя.Ибрагим Абу-Турайя был ранен в 2008 году, в результате чего потерял обе ноги. Он неоднократно принимал участие в стычках с израильскими военными.Мордехай написал: “В результате расследования, проведенного ЦАХАЛем, не обнаружено оснований для ложных сообщений о том, что в ходе стычек на границе в конце прошлой недели израильским снайпером был убит инвалид. “.Мордехай призвал палестинский Красный Полумесяц начать сотрудничество с ЦАХАЛем в расследовании данного инцидента и предоставить имеющиеся в его распоряжении данные.