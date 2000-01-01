25.01 16:12 MIGnews.com

Ни евреи, ни арабы не верят в решение "двух государств"

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Большинство израильтян и палестинских арабов не верят в решение двух государств. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного Центром исследований мира Тами Штайнмеца в Тель-Авивском университете и Палестинским центром политических исследований в Рамалле.Респондентам предложили высказать мнение относительно теоретического плана урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами.Участники опроса рассмотрели план, включающий создание демилитаризованного палестинского государства, вывод израильской армии за линию 1967 года при равнозначном обмене территориями, воссоединение семей в Израиле со 100 тысяч палестинских беженцев.Также в документе предлагается сделать Западный Иерусалим столицей Израиля, а Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства.Результаты показали, что 54% израильских евреев выступают против этого плана, в то время как 57% арабов выступили также против этой инициативы.Исследователи отметили, что лишь 46% (с каждой стороны меньшинства) израильских евреев и палестинских арабов поддерживают идею двух государств в качестве плана урегулирования конфликта.