25.01 17:55 MIGnews.com

Иордания: никакого мирного процесса без США не будет

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Урегулирование палестино-израильского конфликта без участия США невозможно, несмотря на противоречивое решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.Об этом заявил король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на Всемирном экономическом форуме в Давосе ."Мы не можем завершить мирный процесс или принять мирное соглашение без участия Соединенных Штатов", - заявило его величество в четверг, 25 января.Абдалла призвал арабских лидеров "зарезервировать приговор" по конфликту, поскольку американцы еще не выступили со своим окончательным мирным планом.Король считает, что вопрос "Иерусалима должен быть частью всестороннего решения для Израиля и палестинцев", передает Jerusalem Post.