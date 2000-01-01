25.01 17:55 MIGnews.com
Иордания: никакого мирного процесса без США не будет
Урегулирование палестино-израильского конфликта без участия США невозможно, несмотря на противоречивое решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Об этом заявил король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на Всемирном экономическом форуме в Давосе .
"Мы не можем завершить мирный процесс или принять мирное соглашение без участия Соединенных Штатов", - заявило его величество в четверг, 25 января.
Абдалла призвал арабских лидеров "зарезервировать приговор" по конфликту, поскольку американцы еще не выступили со своим окончательным мирным планом.
Король считает, что вопрос "Иерусалима должен быть частью всестороннего решения для Израиля и палестинцев", передает Jerusalem Post.
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