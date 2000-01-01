25.01 21:24 MIGnews.com

Трамп: ПА не получит деньги, пока не вернется к переговорам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинцы не получать денег, пока не вернуться за стол переговоров. Об этом глава Белого дома сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу в Давосе.Трамп подчеркнул, что любое "решение имеет последствия". По его словам, Вашингтон перечисляет палестинцам сотни миллионов долларов, невообразимые суммы."Деньги есть и сейчас, но палестинцы их не получат, если не вернутся за стол переговоров", - цитирует Ynet слова американского лидера.Также Трамп отметил, что руководство ПА проявило огромное неуважение, отказавшись принять вице-президента США Майка Пенса."Либо они докажут свое стремление к миру, либо мы просто перестанем иметь с ними дело", - резюмировал глава Белого дома.В совместном заявлении Нетаниягу отметил:"Господин президент, я хочу кое-что сказать, ввиду того, что это наша первая встреча со времени вашего исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля и перевести американское посольство в Иерусалим, а теперь даже ускорить процесс перевода.Я хотел бы сказать, что это историческое решение, которое навсегда останется в сердце нашего народа. Некоторые говорят, что это решение отдаляет мир. Я утверждаю, что оно как раз способствует миру, поскольку оно признает историю и текущую реальность. Мир можно строить только на основе истины. Когда вы признали историю, вы сотворили историю. Мы всегда будем это помнить.Мы безоговорочно поддерживаем это, как и вашу твердую позицию по вопросу ядерного соглашения с Ираном. Вы сказали, что это ужасная сделка, вы сказали, что если критические недостатки этого соглашения не будут исправлены, необходимо из него выйти. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы решите сделать это, мы во всем поддержим вас.Мы также высоко ценим тот факт, что вы боретесь с агрессией Ирана против нас и других стран в регионе как никто не боролся в прошлом. Я никогда не наблюдал столь настоящего союза между Израилем и Соединенными Штатами и вашими другими союзниками в регионе, столь сплоченного и крепкого союза, как сегодня под вашим руководством.И последнее. Вы встали, как скала, на сторону Израиля в ООН, и продемонстрировали непоколебимую поддержку в месте, где клевещут на Израиль и США. Словом и делом вы объяснили, что пришло время остановиться.По случаю окончания вашего первого года пребывания на посту президента я хотел бы отметить, что жду продолжения крепкой дружбы в будущем, и выражаю вам признательность от граждан Израиля. Благодарю вас, господин президент".