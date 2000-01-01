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Макрон не признает Палестину 25.01 07:17   MIGnews.com

Макрон не признает Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на экономическом форуме в Давосе, что не признает “независимое государство Палестину” в качестве реакции на иерусалимскую декларацию Трампа.

Макрон заявил: “Я не приму никакого решения в качестве реакции на любое решение” ответил Макрон на прямой вопрос корреспондента газеты Times of Israel.

Макрон сделал это заявление после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которая длилась около часа.

Несколько европейских государств, в том числе Бельгия, Люксембург, Ирландия и Словения якобы рассматривают возможность признания независимости Палестины.



Макрон заявил: “То, что мы намерены предпринять - так это работать над мирным процессом в краткосрочной перспективе”.

Макрон заявил, что он желает “ускорить и сопровождать” прогресс в этом направлении обеих сторон. Он добавил, что цели Франции в мирном процессе остаются прежними.

Макрон заявил: “Наша философия очень ясна с самого начала, с признанием двух государств. Иерусалим будет столицей обеих государств, и границы этих государств будут признаны в соответствии с международным правом”.

Макрон заявил, глядя на Нетаниягу, что для него главное - способность Парижа “быть партнером для безопасности Израиля и стратегическим партнером во всем регионе вместе с вами”.
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