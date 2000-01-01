Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Бунтари` Храмовой горы получают 4,500 шекелей в месяц | Фото: Thinkstock25.06 10:50   MIGnews.com

"Бунтари" Храмовой горы получают 4,500 шекелей в месяц

Турецкая организация, финансируемая частично турецким правительством, инвестировала в проект, целью которого является привезти 500 тысяч израильских арабов в мечеть Аль-Акса "для защиты от вторжения Израиля и угрозы ее уничтожения", как сообщает Israel Hayom.

Журналист Надав Шраги сообщил, что организация под названием Mirasimiz ("Наше наследие", - ред.) организовала массовые поездки в Старый город Иерусалима, выделив для этой цели 11,5 млн шекелей. Проект должен был продолжаться в течение многих месяцев, и организация выделила на его реализацию 11 собственных автобусов и взяла в аренду десятки дополнительных автобусов.

Среди участников проекта были организации Mourabitoun и Murabitat, находившиеся под эгидой северной ветви Исламского движения в Израиле, которые впоследствии стали незаконными.

Эта программа включала в себя многие школы из арабского сектора в Израиле, организация также обеспечивала доставку воды и продуктов питания на сумму в 7,5 млн. шекелей на Храмовую гору.

ШАБАК установил, что в обмен на свое присутствие на Храмовой горе и преследование еврейских посетителей, члены организаций Mourabitoun и Murabitat получали ежемесячную зарплату в размере 4,500 шекелей в месяц каждый.

Организация Mirasimiz, согласно сообщению Israel Hayom, также занимается покупкой, ремонтом и поддержанием зданий в Старом городе Иерусалима возле Храмовой горы.

Руководитель организации говорит в стиле президента Турции Эрдогана и предвидит будущее возрождение Иерусалима в духе наследия Османской империи. Он сказал, что международное право в Иерусалиме - это оттоманское право, и Турция имеет право участвовать в Иерусалиме, потому что город является наследием османов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:31
Развозов призывает министров последовать примеру Либермана
10:17
Эрдоган упал в обморок
09:48
ВОЗ: Более 200 000 йеменцев заражены холерой
09:35
Трамп не откажется от "мирного процесса"
09:23
Беннет снова атаковал Либермана
08:53
Взрыв на подпольной шахте в Колумбии: есть погибшие
08:20
Арестованы 6 подозреваемых в терроризме палестинцев
08:11
Ликуд: Лапид уже сегодня возглавляет левый блок
07:51
ХАМАС призывает искоренить "раковую опухоль" - Израиль
07:23
Ас-Сиси отдал Саудам острова в Тиранском проливе
07:05
Трамп намерен устроить второй Кэмп-Дэвид
06:29
Убийство в результате массовой драки в лесу Эльяким
05:26
Песню, написанную Аль Капоне в тюрьме продадут на аукционе
04:36
Найден простой способ предотвратить болезнь Альцгеймера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus