25.06 10:50 MIGnews.com

"Бунтари" Храмовой горы получают 4,500 шекелей в месяц

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Турецкая организация, финансируемая частично турецким правительством, инвестировала в проект, целью которого является привезти 500 тысяч израильских арабов в мечеть Аль-Акса "для защиты от вторжения Израиля и угрозы ее уничтожения", как сообщает Israel Hayom.Журналист Надав Шраги сообщил, что организация под названием Mirasimiz ("Наше наследие", - ред.) организовала массовые поездки в Старый город Иерусалима, выделив для этой цели 11,5 млн шекелей. Проект должен был продолжаться в течение многих месяцев, и организация выделила на его реализацию 11 собственных автобусов и взяла в аренду десятки дополнительных автобусов.Среди участников проекта были организации Mourabitoun и Murabitat, находившиеся под эгидой северной ветви Исламского движения в Израиле, которые впоследствии стали незаконными.Эта программа включала в себя многие школы из арабского сектора в Израиле, организация также обеспечивала доставку воды и продуктов питания на сумму в 7,5 млн. шекелей на Храмовую гору.ШАБАК установил, что в обмен на свое присутствие на Храмовой горе и преследование еврейских посетителей, члены организаций Mourabitoun и Murabitat получали ежемесячную зарплату в размере 4,500 шекелей в месяц каждый.Организация Mirasimiz, согласно сообщению Israel Hayom, также занимается покупкой, ремонтом и поддержанием зданий в Старом городе Иерусалима возле Храмовой горы.Руководитель организации говорит в стиле президента Турции Эрдогана и предвидит будущее возрождение Иерусалима в духе наследия Османской империи. Он сказал, что международное право в Иерусалиме - это оттоманское право, и Турция имеет право участвовать в Иерусалиме, потому что город является наследием османов.