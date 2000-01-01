25.06 15:44 MIGnews.com

"Семья Голдин - аморальные и возмутительные подстрекатели"

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Известный журналист газеты Гаарец и ненавистник Израиля Гидон Леви опубликовал статью, в которой обрушился с жесткой критикой на семью лейтенанта Адара Голдина, погибшего в Газе в августе 2014 года. Тело Голдина удерживается ХАМАСом.Леви пишет:”Кровь лейтенанта Хадара Голдина особенно дорого обошлась палестинцам. 130-150 человек, большей частью гражданских, в том числе, женщин и детей заплатили своей жизнью за убийство и похищение тела лейтенанта. ВВС разбомбили 20 целей, которые, скорее всего, были жилыми домами”.Леви утверждает, что “борьба семьи за возвращение тела сына превратилась в кампанию аморального и возмутительного подстрекательства, и даже общественное мнение в Израиле, легко возбудимое в подобных обстоятельствах, не проявило к ней большого интереса”.Леви сообщает: “Голдины хотят получить тело сына любой ценой - даже блокадой всех двух миллионов жителей Газы, так, что они вообще не будут получать электричества, так, что их узников будут еще больше пытать в тюрьмах - все ради священного тела их сына. Нельзя это принять, даже от семьи погибшего солдата”.Леви продолжает: “Посетили ли доктор Лея и профессор Симха Голдин хоть раз израильскую тюрьму, Знают ли они, сколько жителей Газы сидят здесь, и как часто к ним пускают семьи? Но и этого им недостаточно. Они хотят, чтобы в Газе не было электричества ни зимой , ни летом. Зимой они протестовали против поставок турецкой солярки и сегодня они - против поставок электричества в Газе. С их точки зрения - пусть умирают младенцы и больные с той стороны границы - главное, чтобы вернули тело их сына”.