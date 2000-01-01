25.06 08:20 MIGnews.com

Арестованы 6 подозреваемых в терроризме палестинцев

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Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа арестовали 6 подозреваемых в терроризме на территории Иудеи и Самарии в ночь с субботы, 24 июня, на воскресенье, 25 июня.Находившиеся в розыске палестинцев подозреваются в участии в местных террористических действиях, а также в участии в насильственных демонстрациях, направленных против сил безопасности и мирных жителей.Силы безопасности Израиля доставили подозреваемых террористов в полицейский учасок для проведения допросов.Детали уточняются.