Террорист атаковавший в Халамиш получит 4,3 миллиона шекелей
Министерство финансов палестинской автономии реформировало систему выплат палестинским террористам, получающим пособия за совершенные ими атаки против израильтян. Выплаты террористам будут существенно увеличены.
После реформы 19-летний Омар аль-Абед, зарезавший трех евреев в Халамиш, будет получать 12 тысяч шекелей в месяц. Если он просидит в израильской тюрьме 30 лет, сумма выплат достигнет 4,3 миллионов шекелей.
На настоящий момент автономия выплачивает террористам и их семьям 1,3 миллиарда шекелей в год. В израильских тюрьмах сидят 6300 террористов , и их семьи получают 550 миллионов шекелей в года, и 27 тысяч семей террористов, убитых силами безопасности в ходе террористических атаках, получают пособий на 687 миллионов шекелей в год.