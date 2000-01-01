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Вакф и арабы отвергают любые меры безопасности в аль-Аксе 25.07 11:41   MIGnews.com

Вакф и арабы отвергают любые меры безопасности в аль-Аксе

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла заявил, что демонтаж металлоискателей на Храмовой горе не удовлетворяет требованиям палестинцев и они выступают против “любого израильского присутствия в аль-Аксе”.

Хамдалла заявил: “Мы отвергаем любые меры безопасности осуждаем продолжающееся присутствие израильских сил безопасности в непосредственной близости от аль-Аксы”.

Представитель Вакфа Раид Даана заявил: “Мы отвергаем любую новую схему поддержания безопасности , которая отличается от той, что существовала в районе мечети аль-Акса до 14 июля 2017 года”.

Наджах Бакират, глав департамента исламского наставления Вакфа в интервью ливанскому сайту al-Mayadeen заявил: “Мы не примем металлоискатели, рентгеновские машины и камеры. Ситуация на Храмовой Горе должна вернуться к той, что существовала до террористической атаки ”.
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