25.07 11:45 MIGnews.com

Офис премьер-министра сделал заявление об умном скрининге

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Военно-политический кабинет принимает рекомендации служб безопасности о замене металлодетекторов на систему "Умный скрининг", основанную на передовых технологиях, и другие средства по обеспечению безопасности посетителей и молящихся в Старом городе и на Храмовой горе.До введения в действие этой программы полиция Израиля увеличит своё присутствие на Храмовой горе и примет дополнительные меры по обеспечению безопасности посетителей по мере необходимости.Кабинет принял решение о выделении бюджета в размере 100 млн шекелей на реализацию полугодовой программы, которую представит министерство внутренней безопасности.В бюджет программы будет включено финансирование ставок полицейских в соответствии с рекомендациями полиции