25.07 12:01 MIGnews.com

Сиси - Израилю: не провоцируйте чувства мусульман и арабов

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Президент Египта Абдель Фаттах Сиси прокомментировал последние события вокруг Храмовой Горы.Он сказал, что столкновения на Храмовой Горе “вызывают сожаление и должны прекратиться”.Сиси также призвал Израиль “не провоцировать чувства мусульман и арабов”.Сиси выступал на молодежной конференции в Александрии. Он сказал: “События вокруг аль-Аксы - ненужное осложнение, которое не вызывает ничего, кроме сожаления. Невозможно не видеть тот факт, что мы должны уважать чувства мусульман в отношении религиозных святынь, и аль-Акса - очень святое место для всех мусульман”.Сиси продолжил: очень важно чтобы мы не трогали эти чувствительные струны мусульман - будь то в Палестине или в любой другой точке мира. Пожалуйста, не предпринимайте действий, которые повышают напряженность и гнев в регионе”.Сиси также обратился к египетскому народу с просьбой к сдержанности: "Не следует преувеличивать, бить себя в грудь и утверждать что мы - защитники аль-Аксы"