25.07 15:03 MIGnews.com

Один террорист поставил на четвереньки правительство Израиля

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Депутат Кнессета Бецалель Смотрич прокомментировал решение военно-политического кабинета о снятии металлоискателей на входах на Храмовую Гору.Смотрич заявил: “Конечно же я разочарован этим решением. За исключением Беннета, Шакед и Элькина, доказавших свои качества лидеров, я разочарован во всех. Но такова демократия. Когда мы уступаем в подобных вещах, мы создаем символы сопротивления и вознаграждаем террористов. Все видели, как один террорист поставил на четвереньки весь кабинет, как прогнулся весь Израиль”.Смотрич добавил: “Решение кабинета, принято сегодняшней ночью, принято на основе краткосрочных политических соображений. Мы не хотим иметь дело с насилием - и тем самым отдаем в залог наше собственное будущее. Такова цена, которую мы платим. Мы наносим ущерб собственной безопасности, мы наносим ущерб нашей силе устрашения. Я думал и я продолжаю утверждать, что нельзя было демонтировать металлоискатели. Между прочим, тоже самое относится к Газе. Мы создали там это искусственное спокойствие, и отказываемся замечать безумное наращивание сил ХАМАСом. И тоже самое происходит на севере.Мы закрываем глаза на на то, что Хизбалла” вооружается тысячами высокоточных ракет. И Сирия занимается тем же самым. Политик думает о себе в краткосрочной перспективе. Это очень по человечески, это можно понять. Он сегодня продает будущее - потому что в будущем это будет проблемой других. Это - очень опасное решение. Оно демонстрирует, что мы слабы, и нас можно поставить на колени.Я бы закрыл Храмовую Гору, и это дало нашим врагам ясный ультиматум - терроризм не работает. Будет террористическая атака - мы закроем Храмовую Гору. Будет еще одна - мы построим на ней синагогу. Иудея и Самария видят, что такое хорошая жизнь, они это попробовали. Они должны понять, что не будет вместе терроризма и хорошей жизни. Это - единственный способ борьбы с террором”.