25.07 16:11 MIGnews.com
Эрдоган призвал мусульман идти "защищать" Иерусалим
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульман во всем мире прибыть в Иерусалим для "защиты" мусульманских святынь.
Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте во вторник, 25 июля.
"Я хочу обратиться ко всем мусульманам. Пусть каждый, кто может, посетит Иерусалим и мечеть Аль-Акса. Давайте, все вместе защитим Иерусалим", - отметил Эрдоган.
Турецкий лидер добавил:
"Они пытаются отобрать у мусульман мечеть под предлогом борьбы с терроризмом. Другого объяснения этому нет".
Реджеп Эрдоган также осудил нападение на синагогу в Турции. Так, на прошлой неделе турецкие националисты забросали камнями синагогу в Стамбуле.
"Нет смысла атаковать синагоги здесь [в Турции], только потому, что что-то произошло в мечети Аль-Акса. Это не соответствует нашей религии и это не допускается" – резюмировал турецкий президент.
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