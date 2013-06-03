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Лидер радикального ислама объявил Израилю религиозную войну 25.07 18:01   MIGnews.com

Лидер радикального ислама объявил Израилю религиозную войну

Шейх Юсеф аль-Кардауи, глава Всемирной Ассоциации Исламских Ученых и духовный лидер радикального исламистского движения “Братья-Мусульмане” завил, что столкновение ислама с Израилем из-за Храмовой Горы в Иерусалиме следует определять как “религиозную кампанию”.

Один из духовных вождей египетских "Братьев-Мусульман", автор более 120 "научных трудов", шейх большую часть жизни провел в изгнании в Катаре. Шейх считается одним из светил современной суннитской теологии, некоторые даже называют его "суннитским Хомейни".

Кардауи провозгласил: “Следует совершенно ясно заявить, что, поскольку аль-Кудс является не только палестинской проблемой, но и арабской проблемой, речь идет об исламской кампании”.

Кардауи считается высшим религиозным авторитетом суннитского мира и духовным лидером и “Братьев-Мусульман”, и ХАМАСа. Во время второй интифады Кардауи издал фатву, разрешающую атаки смертников против израильтян.

На религиозном уровне Кардауи выступает за постепенную исламизацию и введение полного исламского правления после того, как для этого созреют все необходимые условия. Кардауи предсказал, что мусульманская иммиграция в Европу приведет к исламизации континента.

Кардауи ненавидит не только Израиль и Запад, но и Россию. Еще в 2012 году он издал фатву против России и Ирана, объявив что именно они являются главной причиной бойни в Сирии: “Почему эти самолеты бомбят народ? Кто хочет предотвратить народные демонстрации с помощью бомбардировок, используя не просто вертолеты, но большие истребители- бомбардировщики МиГ-30? Это – русские истребители. Арабский и исламский мир должен встать единым фронтом против России. Мы должны бойкотировать Россию – нашего врага номер один. Это Россия не дает Совету Безопасности принять резолюцию, осуждающую Сирию. Россия и Китай предотвращают это”.

Шейх Кардауи также является ведущим популярного телевизионного шоу Al-Jazeera "Шариат и Жизнь" и выкладывает свои бесчисленные фатвы на собственном портале qaradawi.net. Область интересов и познаний шейха воистину безграничны, и он способен сформулировать корректное исламское мнение по любому, самому щекотливому вопросу. Так, например, 90-летний проповедник издал фатву об оральном сексе. Подробнее с ней можно ознакомиться в материале "Секс и Цитадель: Юсуф аль-Кардауи, ислам и оральный секс".

Кардауи - один из нескольких индивидов, попавших в черные списки Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ.

Ассоциация Палестинских Религиозных Ученых резко осудила действия арабских государств, внесших Кардауи в черный список, заявив, что речь идет об “умеренном” религиозном авторитете, борющимся с “ересью, экстремизмом и терроризмом”.
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