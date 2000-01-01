На похоронах иорданского террориста: "Смерть Израилю"
Тысячи иорданцев, собравшихся на похоронах подростка, напавшего на сотрудника израильского посольства, скандировали "Смерть Израилю". Скорбящие отправились с гробом 17-летнего Мохммеда Джававде из города Вихдат, где он проживал в большом лагере для палестинских беженцев, к кладбищу в близлежащем Умм-эль-Хиране.
Собравшиеся несли фотографии террориста, флаги ПА и Иордании и скандировали "Смерть Израилю".
"Миллионы нас мучениками пойдут в Иерусалим", - выкрикивали иорданцы.
Напомним, что в воскресенье, 23 июля, охранник израильского посольства в Аммане застрелил атаковавшего его иорданского рабочего.
Два иорданских рабочих пришли домой к охраннику для смены мебели.
Один из них, подкравшись сзади, атаковал и легко ранил охранника отверткой.
Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.