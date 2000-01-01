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YouTube 25.07 18:35   MIGnews.com

На похоронах иорданского террориста: "Смерть Израилю"

Тысячи иорданцев, собравшихся на похоронах подростка, напавшего на сотрудника израильского посольства, скандировали "Смерть Израилю". Скорбящие отправились с гробом 17-летнего Мохммеда Джававде из города Вихдат, где он проживал в большом лагере для палестинских беженцев, к кладбищу в близлежащем Умм-эль-Хиране.

Собравшиеся несли фотографии террориста, флаги ПА и Иордании и скандировали "Смерть Израилю".

"Миллионы нас мучениками пойдут в Иерусалим", - выкрикивали иорданцы.

Напомним, что в воскресенье, 23 июля, охранник израильского посольства в Аммане застрелил атаковавшего его иорданского рабочего.

Два иорданских рабочих пришли домой к охраннику для смены мебели.

Один из них, подкравшись сзади, атаковал и легко ранил охранника отверткой.

Охранник также застрелил находившегося на месте атаки хозяина дома, который позднее скончался в больнице.
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